Sümer Tenis Kortları Hizmete Açıldı

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde spor alanında da büyük bir atılım göstererek Kayseri’yi ulusal ve uluslararası arenada spor şehri olarak tanınır hale getiren ve son olarak kente 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını kazandıran Büyükşehir Belediyesi, sporda marka kuruluşu Spor A.Ş. ile şehrin spor altyapısına güç katmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, şehrin dört bir yanında tam donanımlı spor tesisleri ile sporun her alanında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Sümer Tenis Kortları’nı hizmete açtı.

‘Spora, sağlığa ve enerjiye açık bu yaz; kortlarda buluşuyoruz’ sloganı ile tesislerin açılışını duyuran Spor A.Ş. her yaş grubundan tenis severi Sümer Tenis Kortları’na davet etti.

Profesyonel ve güvenli tesislerde tenis keyfini yaşamak, antrenman yapmak ve yazı aktif geçirmek isteyen tenis severler, rezervasyon ve detaylı bilgi için www.sporaskayseri.com.tr internet adresini ziyaret edebilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş.’nin 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri’de spor alanındaki yatırım ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.