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Sümer Yenimahalle'de yeni yaşam alanları için ilk adımlar atıldı

Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Sümer Yenimahalle bölgesinde yeni yaşam alanlarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar başladı. Bölgedeki incelemelerde, çeşitli sosyal ve sportif alanların kazandırılacağı projeyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Sümer Yenimahalle'de yeni yaşam alanları için ilk adımlar atıldı

Proje hakkında yapılan açıklamada, bölgeye modern spor tesislerinin yanı sıra parklar ve sosyal etkinlik alanları inşa edileceği belirtildi. Çocuklar ve yetişkinler için farklı aktivitelerine imkan sağlayacak bu alanların, bölgenin yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.

Yapılan açıklamada, projenin hem spor aktivitelerini teşvik edeceği hem de sosyal alanlar sağlayarak bölgeye hareket katacağı vurgulandı. Çalışmaların hemen başlatıldığı, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Kocasinan genelinde altyapı ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin devam ettiği, ilçenin gelişimini sürdürülebilir şekilde desteklemeye yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi

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