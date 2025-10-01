Sumud Filosu Gazze'ye Yaklaşıyor: Yüksek Riskli Bölge Uyarısı

İsrail, Alma gemisinin çok yakınına bir gemi göndererek, iletişim sistemlerini bozarak motorunu devre dışı bıraktı. Bu duruma rağmen, aktivist Ayçin Kantoğlu, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Gazze kıyılarını 3 saat sonra göreceğiz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Umarım ablukayı kırmak bize nasip olur; eğer bizi engellerlerse arkamızdan gelenler bu ablukayı kıracak. Surda bir gedik açtıysak ne mutlu bize" dedi.

Al Cezire muhabirinin bildirdiğine göre, güvenlik protokollerini devreye sokan aktivistler, takip edilmemek için telefonlarını denize attı. Kısa süreli bir kesintinin ardından Alma ile yeniden iletişim kuruldu. Filonun üzerindeki insansız hava araçlarının (İHA) sayısının arttığı ve internet yayınlarının engellendiği de bildirildi.

Sumud Filosu'nun bu zorlu mücadeleye devam edeceği ve Gazze'ye ulaşma kararlılığını sürdürdüğü anlaşılıyor.