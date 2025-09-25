Sumud Filosuna dronlu saldırı: İspanya ve İtalya donanma gemisi gönderiyor

Gemide bir çok Türk vatandaşının olmasına rağmen, henüz Türk vatandaşlarına yönelik koruyucu tedbirler konusunda Türk Hükümetinden bir adım yok.

Aktivistlerin yardım filosuna yönelik İsrail saldırılara maruz kalmasının ardından, İspanya ve İtalya, bölgedeki insani yardımları korumak ve destek vermek amacıyla deniz kuvvetlerini harekete geçirdi.

İspanya'dan Destek Gemisi

İspanya, Gazze'ye yardım ulaştırmak için bir donanma gemisi gönderdiğini duyurdu. Bu karar, aktivistlerin önceki gün yaptıkları açıklamalarda en az 13 patlama yaşandığını ve dronlar ya da uçakların filoya ait teknelere 'tanımlanamayan nesneler' bıraktığını bildirmeleri üzerine alındı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konvoyun güvenliğinin sağlanması için 'tüm gerekli kaynaklarla' destek vereceklerini belirtti.

İtalya'nın Çok Amaçlı Fırkateyni

İtalya da benzer bir adım atarak, olası kurtarma operasyonları için çok amaçlı bir fırkateyn görevlendirdiğini açıkladı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bu kararın İsrail'e iletildiğini ifade ederek, şiddet içermeyen protestoların korunması gerektiğini vurguladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de saldırıyı kınayarak, yardım girişiminin 'tehlikeli ve sorumsuz' olduğunu belirtti.

İsrail'in Tepkisi

İsrail, yardım konvoyunun Hamas tarafından organize edildiği iddialarını dile getirerek, filonun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceğini tekrar etti. Dışişleri Bakanlığı, insani yardımın sağlanması için gemilerin Aşkelon Marina'ya yanaşması ve yardımların koordine bir şekilde Gazze'ye transfer edilmesi çağrısında bulundu.

Aktivistlerin Kararlılığı

Filo, 44 ülkeden 50'den fazla küçük tekneden oluşan sivil bir oluşum olarak, 18 yıllık İsrail abluka politikalarını kırmayı hedefliyor. Brezilyalı aktivist Thiago Avila, grubun barışçıl ve insani misyonundan vazgeçmeyeceğini belirtti. Avila, "Uluslararası hukuka uyan bir misyonuz var ve bu yardımların engellenemeyeceğini" ifade etti.

Bu gelişmeler, Gazze'ye yönelik insani yardımların sağlanması için uluslararası toplumun nasıl harekete geçtiğini gösteriyor.