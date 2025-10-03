Sumud filosuna katılan Kayserili aktivistten haber alınamıyor

Gazze’ye doğru yola çıkan yardım filosunda yer alan Kayserili aktivist Abdulsamed Turan’dan haber alınamıyor. Abulsamed Turan son paylaşımında; “Eğer bizimle iletişim kuramazsanız; İsrail işgal güçleri tarafından kaçırılmışızdır” ifadelerini kullanmıştı.

Eşi Merve Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşine ulaşamadığını belirterek; “İsrail hukuka aykırı bir şekilde eşim Abdulsamed Turan’ı kaçırmıştır ve şuan iradesi dışında kendi topraklarında alıkoymaktadır. Kendisine hala ulaşamıyorum ve devletimizden İsrail’in bu hukuksuz müdahalesi hakkında soruşturma başlatıp,İsraille tüm ilişkisini kesmesini ve eşimi evine döndürmesini talep ediyorum” diye konuştu.