Sumud Filosundan Ersin Çelik: 'Gözünüz Kulağınız Filo'da Olsun'

Çelik, bu süreçte sadece denize değil, denizin üzerindeki yaşama da adapte olduklarını vurgulayarak, bazı arkadaşlarının soğuk algınlığı gibi sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Bunun sebebinin güverte ve kamara arasındaki ciddi sıcaklık farkı olduğunu belirten Çelik, tekneler hareket halindeyken dalgalardan su girmemesi için kamaraların pencerelerinin açılamadığını, bu durumun dinlenme sırasında havasız ve sıcak bir ortama mahkûm ettiklerini aktardı. Terli vücutlarıyla güverteye çıktıklarında ise serin rüzgârın üşüttüğünü söyledi.

Ersin Çelik, bu durumu bir şikâyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şartlarının mükemmel olmayabileceğini ancak bu yola tüm zorlukları göze alarak çıktıklarını ifade etti. Dayanıklılıklarının, amacının büyüklüğünden kaynaklandığını belirten Çelik, teknelerinde doktorlar ve gerekli ilaçların bulunduğunu, arkadaşlarının tedavisinin aksamadığını kaydetti. Çelik, tek arzu ve odaklarının bir an önce Gazze açıklarına varmak ve ablukayı yarmak olduğunu söyledi.

Şu an Yunanistan’ın Girit adası açıklarında olduklarını ve ikmal noktasına yaklaşık 20 saatlik mesafede bulunduklarını belirten Çelik, planlarının Girit’te durmadan sadece lojistik ikmal yapmak olduğunu ifade etti. Girit’te kendilerini bekleyen yeni yol arkadaşlarıyla güçlerini birleştirerek, ambargo altındaki Gazze halkıyla kucaklaşmak üzere rotalarına devam edeceklerini açıkladı. Gazze açıklarına yaklaşık 800 deniz mili uzaklıkta olduklarını ve önlerinde 8-10 günlük bir seyir süresi bulunduğunu belirten Çelik, denizin artık evleri gibi olduğunu vurguladı.

Son olarak, üzerlerindeki baskıların ne kadar yoğunlaşırsa yoğunlaşsın, barış ve insanlık için çıktıkları bu yoldan dönmeyeceklerini ifade eden Çelik, "Gözünüz kulağınız Filo’da olsun." dedi.