'Sumud Gazze Özgürlük Filosunu BM Himayesine Almalı'

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Filistin’e destek için toplanıldı. Kayseri Filistin Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Erdal Ergenç, 44 ülkeden vatandaşın destek vereceğini söyleyerek 80’i aşkın geminin Filistin’e ulaşacağını belirtti. Ergenç, “İnsanlığın kararlılığının ve umudunun sembolü olan filo, ilk günlerden Siyonist rejimi korkutmuş olmalı ki, yapılan açıklamaların dozajı her geçen gün artmakta. "Bir daha hiç kimsenin cesaret edememesi için en sert karşılığı vereceğiz" şeklindeki açıklama ile azim ve kararlılığımızı kıracağını zanneden Siyonist rejim, dünya devletlerinin ve Birleşmiş Milletler'in sessizliğinden cesaret alarak her türlü pervasızlığı yapacak tiyniyette olduğunu biliyoruz. Gazetecileri, kadınları ve yemek sırasındaki çocukları öldürmekten çekinmeyen katil İsrail'in sicili her türlü suç ve ahlaksızlıkla doludur. Mavi Marmara ve Vicdan gemisine uluslararası karasularda saldıran bu şımarık ve ahlaksız rejim, aynı tavrını sürdürebilir. Şimdiden dronlarla takip ve şantaja başlayan terör devleti, uluslararası sularda filoya müdahale edebilir. Bu durum aktivistlerin güvenliği açısından ciddi riskler taşımaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler'in filoyu himayesine aldığına dair resmi bir açıklama yapmasını ve tüm üye ülkelerin bu himayeyi hayata geçirmek için somut adımlar atmasını acilen talep ediyoruz. Bu onurlu yolculuk Birleşmiş Milletler ve katılımcı ülkeler tarafından mutlaka himaye altına alınmalıdır. Geçtiğimiz 10 Ağustos'ta Anadolu Sivil Toplum Platformu'nun kararı ve çağrısıyla Ankara'da yüzbinlerce insanla gerçekleştirdiğimiz yürüyüşte ifade ettiğimiz gibi, Gazze'deki ablukanın kalkması için acil insani koridor oluşturulmalıdır. Bu koridorun oluşturulması amacıyla hareket eden 44 ülkeden katılımın olduğu küresel Sumud Filosu'nun, uluslararası hukuk ve askeri himaye oluşturarak Gazze'ye ulaşması ve sürekli insani koridorun açık tutulması mutlaka sağlanmalıdır. Acil insani yardım amaçlı olarak karadan ve havadan Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için her türlü adım atılmalıdır” diye konuştu.