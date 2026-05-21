Sumud Kara Konvoyunda Kayseri'den 3 Aktivist Bulunuyor

Türkiye, Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yüzlerce aktivistin Gazze'ye ulaşmak için Sumud Deniz Filosuna paralel olarak sürdürdüğü Kara Seferinde Kayseri'den üç aktivist bulunuyor.

Sumud Kara Konvoyu içerisinde bulunan Türkiyeli 46 aktivistin içinde Kayseri’den,   Kayseri İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aydan Bekar, İHH Arama Kurtarma Kayseri Ekip Üyesi Lütfullah Batman ve Avukat Hamza Bayraktar bulunuyor.

Trablus’ta birleşip hareket eden ekip, 5 otobüs ve 10’dan fazla araçla yola çıkan ekip içinde Türk ekibi, Gazze’ye götürüp teslim etmek üzere, içerisinde insani yardım malzemesi bulunan  2 adet ambulans ve 6 adet minibüsle beraber 10 konteynır  da yardım malzemesiyle ekibe dahil oldu. 

Libya’nın Sirte kentinde engellenen ve kamp kuran ekip, araçlarıyla barikat oluşturarak çadırlarında konaklamakta ve güvenliklerini kendileri sağlamak zorunda kalmaktadır. Libya sınırında bekletilen konvoy, Mısır’a geçişlerine izin verilmemesi nedeniyle provokatif bir saldırı endişesi altında kalmış durumda. Ancak, Hafter ve Mısır engelini aşarak Gazze’ye ulaşmak üzere seferlerine devam etmektedirler.

