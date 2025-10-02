Sumud'un ablukasını protesto için meydanlara inildi
ayseri'de vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından ablukaya alınmasını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başladı.
Kayseri’de vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından ablukaya alınmasını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmaya başladı. Vatandaşlar, Israil’in uluslararası sularda tamamen sivil insanlardan oluşan Sumud filosuna yapılan hukuksuz saldırıyı kınamak için meydanlarda biraya geldi.