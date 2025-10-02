Sumud'un ablukasını protesto için meydanlara inildi

ayseri'de vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından ablukaya alınmasını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Sumud'un ablukasını protesto için meydanlara inildi

Kayseri’de vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından ablukaya alınmasını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmaya başladı. Vatandaşlar, Israil’in uluslararası sularda tamamen sivil insanlardan oluşan Sumud filosuna yapılan hukuksuz saldırıyı kınamak için  meydanlarda biraya geldi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Böhürler: 'İlk 4 maddeye dokunulmayacak, kimlik tanımı daha kapsayıcı olacak'
Böhürler: “İlk 4 maddeye dokunulmayacak, kimlik tanımı daha kapsayıcı olacak”
Devlet açığı 2024'te yüzde 3,2'ye düştü
Devlet açığı 2024’te yüzde 3,2’ye düştü
Elitaş: 'Bu barbar İsrail saldırısı, sadece bir engelleme değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir terör eylemidir'
Elitaş: “Bu barbar İsrail saldırısı, sadece bir engelleme değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir terör eylemidir”
Dışişleri Bakanlığı: 'Sumud Filosu'na yapılan saldırı bir terör eylemidir'
Dışişleri Bakanlığı: “Sumud Filosu’na yapılan saldırı bir terör eylemidir”
Kayseri'de sahte alkol operasyonu
Kayseri'de sahte alkol operasyonu
Sumud'un ablukasını protesto için meydanlara inildi
Sumud’un ablukasını protesto için meydanlara inildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!