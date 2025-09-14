  • Haberler
Sumud Yolcusu Kayserili Aktivist Turan, TGRT Haber'e konuk oldu

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosuna Kayseri'den katılan aktivist Abdussamed Turan, Akdeniz açıklarında TGRT Haber'in canlı yayınına bağlanarak sürecin detaylarını paylaştı.

Turan, insanlığın vicdanını taşıyan bu yolculuğa İtalya’dan katıldığını belirterek, İspanya’dan kalkan 22, Tunus’tan kalkan 23 ve İtalya’dan kalkan 17 geminin Akdeniz’in uluslararası sularında buluşarak Gazze’ye doğru ilerleyeceğini ifade etti.

Filo, yalnızca yardım taşıyan bir konvoy değil; aynı zamanda küresel vicdanın sesi olma iddiasıyla yola çıktı. Her bir gemi, farklı ülkelerden gelen aktivistlerin ortak umudunu ve dayanışmasını temsil ediyor.

Kayseri’den Tunus’a giderek özgürlük filosuna katılmak isteyen bir diğer aktivist, Osman Durmuşçelebi ise Tunus’ta yaşanan kontenjan eksikliği nedeniyle ne yazık ki bu tarihi yolculuğa dahil olamadı. Durmuşçelebi’nin kararlılığı ve desteği, filoya fiilen katılamasa da bu mücadelede yerini aldı.

 

 

Haber Merkezi

