Sumud Yolcusu Kayserili Ali Tokluman İsrail'de Esir

Kayserili İHH Gönüllüsü Ali Tokluman İsrail ablukasını kırmak için çıktığı deniz seferinde dün akşam saatlerinde İsrailli teröristler tarafından kuşatılarak esir edildi.

İsrail ablukasındaki Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını kırmak için Sumud Filosuna katılan İHH gönüllüsü Ali Tokluman ve altı kişilik gemi ekibi dün akşam 18.30 itibarıyla İsrail savaş gemileri tarafından kuşatmaya alınarak, gemidekiler esir alınıp İsrail'e götürüldü.

Mavi Marmara yolcusu ve aynı zamanda gazisi olan aktivist Ali Tokluman'ın bulunduğu gemi filonun, en hızlı ve en küçük gemilerinden olup, İsrail Karasularına 70 mil kadar yaklaşmışlardı.

Farklı ülkelerden 6 aktivistle beraber İsrailli teröristler tarafından esir alınan Ali Tokluman ve Sumud ekibinden dün saat 18.30'dan beri irtibat kurulamıyor.

