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Sünger fabrikasında büyük yangın havadan görüntülendi

Kayseri OSB'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.

Sünger fabrikasında büyük yangın havadan görüntülendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri OSB’de bir sünger fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.

Kayseri OSB 11’inci Caddede bulunan bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın havadan görüntülendi

Öte yandan, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangın da havadan görüntülendi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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