Sunucu Pelin Çift, Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nde Mantı Doldurdu

Kayseri'nin zengin mutfak kültürü, ünlü sunucu ve yazar Pelin Çift'in Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Çift, Kayseri Mantısı'nın yapımındaki püf noktalarını ustalardan öğrenmek için kente geldiğini belirtti.

Pelin Çift, Kayseri’ye sekizinci kez geldiğini ve her seferinde yeni güzellikler keşfettiğini ifade ederek, “Kayseri'de tarihi unsurların yanı sıra lezzetlerin peşindeyim. Özellikle mantının inceliklerini öğrenmek için buradayım” dedi.

Mutfak Sanatları Merkezi’nin sunduğu imkanları öven Çift, “Burada çok güzel bir mutfak sanatları merkezi yapmışsınız. Öğrenmek ve keşfetmek için harika bir yer” şeklinde konuştu. Ayrıca, Selçuklu Müzesi'ni ziyaret ettiklerini ve burada da güzel detaylar yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Kayseri’nin gastronomi alanındaki potansiyeli ve Mutfak Sanatları Merkezi’nin sunduğu olanaklar, kentin mutfak kültürünü tanıtmak ve geliştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

