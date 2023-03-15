Süper Amatör'de en zorlu 90 dakika

Kayseri Süper Amatör Küme'de sezonun en önemli maçı A Grubu'nda Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor arasında oynanacak.

PAYLAŞ
  • 15.03.2023 11:25
  • Güncelleme: 15.03.2023 11:25
  • 53
Süper Amatör'de en zorlu 90 dakika
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme’de sezonun en önemli maçı A Grubu’nda Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor arasında oynanacak.

Kayseri Süper Amatör Küme’de son 3 haftaya girilirken, ligin en önemli karşılaşması Pazar günü Argıncık Stadı’nda oynanacak. Süper Amatör Küme A Grubu’nun lideri Kayseri Atletikspor ile en yakın takipçisi ve şampiyonluğun adaylarından biri olan Kocasinan Şimşekspor, saat 16:00’da karşı karşıya gelecek.

45 puanla grubun lideri olan Kayseri Atletikspor, liderlik koltuğunu kaybetmeden Bölgesel Amatör Lig’e yükselebilmek için Play-Off biletini kapmak istiyor. Maçtan puan veya puanlar çıkarmayı hedefleyen Kayseri Atletikspor, son haftalara rahat girerek şampiyonluk ipini göğüslemek amacında.

42 puanla liderin ensesinde olan Kocasinan Şimşekspor ise lideri yenerek puanları eşitleme hesabını yapıyor. Lideri devirerek geriye kalan son iki haftada oynayacağı maçları kazanmak isteyen Kocasinan Şimşekspor, şampiyonluk ipini göğüsleyerek Play-Off biletini kapmaya çalışacak.

Grubunda namağlup olan Kayseri Atletikspor, 63 gol atarak kalesinde sadece 8 gol görürken, Kocasinan Şimşekspor ise 62 gol atarak kalesinde 16 gol gördü.

Heyecan dolu maç 19 Mart Pazar günü Argıncık Stadı’nda saat 16:00’da başlayacak.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Cübbeli Ahmet'ten Kayseri yorumu: 'Kayseri rahat uyu'

Ruhsatsız silah satışı yapanlara Şafak Operasyonu

Ruhsatsız silah satışı yapanlara Şafak Operasyonu

Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

Ak Parti'nin Gençleri Aday Adaylığını Açıkladı

CEO Ertekin, Milletvekili Arık'ın iddialarını çürüttü

CEO Ertekin, Milletvekili Arık'ın iddialarını çürüttü

'Deprem olacak' korkusu üreten provakatörlerden hesap sorulacak mı?

'Deprem olacak' korkusu üreten provakatörlerden hesap sorulacak mı?

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi şimdi de sel bölgesinde

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi şimdi de sel bölgesinde

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor

Milletvekilliği aday adaylığı süreci devam ediyor

Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

Kahvehanecinin ölümüne sebep olan şahsa 18 yıl hapis

DAHA FAZLA
Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Baki Bayrak, 'Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor'

Baki Bayrak, “Sarız halkına sahip çıkılması gerekiyor”

TMMOB'dan 'Kayseri Deprem Raporu'

TMMOB’dan ‘Kayseri Deprem Raporu’

Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

CHP'li Özgür Özer: 'Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız'

CHP’li Özgür Özer: “Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız”