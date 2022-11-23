Süper Amatör Küme'de 10. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 10. hafta geride kalırken, liderler ise değişmedi. Oynanan 9 maçta 34 gol atıldı.

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  • 23.11.2022 09:57
  • Güncelleme: 23.11.2022 10:09
Süper Amatör Küme'de 10. hafta tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 10. hafta geride kalırken, liderler ise değişmedi. Oynanan 9 maçta 34 gol atıldı.

A Grubu’nda Kayserigücü FK bu sezon ilk mağlubiyetini alırken B Grubunda ise Erciyes Esen Makine FK yoluna kayıpsız devam ediyor. Süper Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 11. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme’de 10.hafta alınan sonuçlar şu şekilde:

Erciyes Esen Makine FK 8-1 Gaziosmanpaşaspor

Kayseri Simya Koleji 0-1 Esentepespor

Akkışlaspor 2-0 Gültepespor

Sungur FK 1-3 Argıncıkspor

Özvatan Gençlikspor 0-0 Kocasinan Ülküspor

Başakpınar Belediyespor 5-0 Amaratspor

Kocasinan Yemlihaspor 1-5 Atletikspor

Yahyalıspor 1-0 Kayserigücü FK

Kocasinan Şimşekspor 6-0 Gençlerbirliği

Trend Gayrimenkul 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)

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İHA

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