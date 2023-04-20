Süper Amatör Küme’nin şampiyonu Atletik oldu

Süper Amatör Küme’de A ve B grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar Play - Off’a yükseldi. Kayseri Atletikspor, Kayseri Şekerspor ile Erciyes Esen Makina da Kocasinan Şimşekapor ile çapraz eşleşti. Play - Off’ta Erciyes Esen Makina ile Kayseri Atletikspor finale yükseldi. Dün oynanan gece maçının normal süresi 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarına geçildi. 18 penaltı atışı sonucu Atletikspor şampiyon oldu. Mavi - beyazlılar şampiyonluk kupasını MHP Milletvekili Baki Ersoy verdi. Kayseri Atletikspor BAL’a yükselme maçı oynamaya hak kazandı.