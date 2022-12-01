Süper Amatör Küme'ye 3 hafta ara verildi

Kayseri Süper Amatör Küme'de bu hafta oynanan 11.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.

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  • 01.12.2022 12:05
  • Güncelleme: 01.12.2022 12:25
Süper Amatör Küme'ye 3 hafta ara verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme’de bu hafta oynanan 11.hafta karşılaşmaları ile ilk yarı tamamlandı.

10 Eylül 2022 tarihinde günü başlayan Süper Amatör Küme’de 27 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından ligin ilk yarısı sona erdi. İlk yarının tamamlanmasının ardından Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından lige 3 hafta ara verildi. Verilen 3 haftalık aranın ardından Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı 17-18 Aralık tarihlerinde başlayacak. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel; “Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından ilk yarı tamamlandı. Kulüplerden gelen talep doğrultusunda lige 3 hafta ara verdik. 3 hafta sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligin ilk yarısında keyifli ve güzel maçlar oynandığını düşünüyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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