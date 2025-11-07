Süper dolunay'ın görsel şöleni

Kayseri, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olarak, geçtiğimiz günlerde doğa ile tarihin buluştuğu eşsiz bir anı yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Basın Şube Müdürlüğü fotoğrafçılarının özverili çalışmalarıyla Süper Dolunay Tutulması'nın şehre özgü siluetiyle buluştuğu anlar, büyüleyici karelere dönüştü.

Birkaç gün süren titiz ve detaylı bir hazırlık sürecinin ardından, ortaya çıkan bu muazzam fotoğraflar, Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birleşerek adeta bir görsel şölen sundu.

Kayseri’nin her köşesi, süper ay ışığında bir tabloyu andıran zarif bir güzellik sergiledi.