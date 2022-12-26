Süper Lig'de liderlik el değiştirdi

Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasından sonra heyecan yeniden başladı. Trabzon'da 3 puan kaybeden Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı.

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  • 26.12.2022 09:34
  • Güncelleme: 26.12.2022 09:34
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Süper Lig'de liderlik el değiştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’de Dünya Kupası arasından sonra heyecan yeniden başladı. Trabzon’da 3 puan kaybeden Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray’a kaptırdı.

Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig’de 15. hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı. 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’a 2-0 kaybederken, ara öncesi üst üste aldığı galibiyetlerle form yakalayan Galatasaray, İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İtalyan teknik adam Montella ile iyi bir form yakalayan Adana Demirspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Adana ekibi, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Ümraniyespor’u deplasmanda 3-1 yenen Başakşehir ise 2 maç sonra galibiyetle tanışırken, haftayı da 27 puanla 4. sırada tamamladı.

Fenerbahçe, liderliği Trabzon’da bıraktı

Trabzonspor karşılaşması öncesi 29 puanla lider olan Fenerbahçe, lige verilen ara öncesi evinde Giresunspor’a kaybederek yara almıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzon’da 57. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede rakibinin 2 golüne engel olamadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, ligde üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Bordo-mavililer ise puanını 26’ya yükseltti.

Galibiyet serisi Galatasaray’ı zirveye taşıdı

Dünya Kupası arası öncesi galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, haftanın kapanış müsabakasında İstanbulspor’u konuk etti. Gomis’in ilk yarıda attığı 2 golle sonuca ulaşan sarı-kırmızılılar, 30 puanla zirveye oturdu. Sahadan 2-1’lik sonuçla ayrılan Galatasaray, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Beşiktaş, Antep’ten 1 puanla döndü

Ligde zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekibin etkili oynadığı müsabakada siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Weghorst ile bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve puanını 23’e çıkarttı. Beşiktaş haftayı 7. sırada bitirdi.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Antalyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 2

Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 3

Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1

Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 2

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0

Adana Demirspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1

Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 1

Konyaspor: 2 - Corendon Alanyaspor: 2

Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1

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