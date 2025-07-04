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- Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi, Kayserispor ilk hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi, Kayserispor ilk hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak
Süper Lig'in 2025-26 sezonu fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kayserispor ilk hafta Beşiktaş'ı konuk edecek.
Fikstür çekim törenine TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı. Süper Lig’in 2025-26 sezonu 08, 09, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
SÜPER LİG’DE İLK HAFTA
Yeni sezonun 1'inci haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
Ligin ilk haftasında oynanacak maçlar şöyle:
Eyüpspor - Konyaspor
Antalyaspor - Kasımpaşa
Trabzonspor - Kocaelispor
Samsunspor - Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük- Başakşehir FK
Gaziantep FK - Galatasaray
Fenerbahçe - Alanyaspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
Kayserispor – Beşiktaş.