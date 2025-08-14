Süper Lig ve 1'nci Lig'de yaka kamerası uygulaması hayata geçirildi

TFF, Süper Lig ve 1’inci Lig maçlarında yaka kamerası uygulamasını hayata geçirdi. Görüntüler yaka kamerası ile kayıt altına alınacak. TFF tarafından yapılan açıklamada, “ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı. Yaka sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Süper Lig ve 1’inci Lig'de yer alan tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması planlanıyor. İlk etapta İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin de aralarında bulunduğu 7 stadın yanı sıra Gaziantep Stadyumu'nda teknolojik kurulumlar tamamlandı. Yaka kameraları, TFF temsilcilerinin dışında 4. hakemler tarafından da kullanılmaya başlanacak. Otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtları 5 yıl süreyle TFF'nin dijital havuzunda saklanacak.” denildi. Diğer stadyumların hangilerinin olduğu veya sistemin bütün stadyumlara ne zaman getirileceği bilinmiyor.