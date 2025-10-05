Süper Ligde galibiyeti bulamayan tek takım: Kayserispor
Kayserispor, cuma günü Trabzonspor'a 4-0'lık skorla yenilerek ligde galibiyeti bulunmayan tek takım oldu.
Sezona yeni futbolcu ve teknik kadro ile başlayan Kayserispor geride kalan 8 hafta boyunca 3 yenilgi, 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor’a yenilerek 8 hafta sonunda galibiyeti bulunmayan tek takım oldu. Haftaya 15’inci sırada giren sarı kırmızılılar milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 17’inci sırada girdi. Bir maç eksiği bulunan Fatih Karagümrük, maçı kazanırsa Kayserispor lige verilen araya son sırada girecek.