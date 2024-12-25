Süper Ligin 5 haftalık programı açıklandı
TFF tarafından Süper Ligin 18 ila 22'nci hafta maç programı açıklandı. Kayserispor, Bodrumspor ile 5 Ocak Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Ligin 18 ila 22’inci hafta maç programı açıklandı. Lige yılbaşı nedeniyle 2 hafta ara verildi. Aradan sonra Kayserispor, 18’inci hafta deplasmanda Bodrumspor ile 5 Ocak Pazar günü karşılaşacak. Kayseri ekibi sezonun ilk yarsıının son maçında Samsunspor’u 11 Ocak Cumartesi günü ağırlayacak. Sezonun ikinci yarısının ilk haftasını BAY olarak geçirecek olan Kayserispor, 21’inci hafta maçında 25 Ocak Cumartesi günü Sivasspor’a konuk olacak. Kayserispor’un Trabzonspor’u misafir 22’nci hafta müsabakası ise 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak.