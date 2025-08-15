  • Haberler
Kayseri'de Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu M.L. (36) ve A.Y. (21) isimli şahıslara yapılan kaba üst aramalarında üzerlerinden 111.38 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüphe üzerine arama yapıldı: uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde; Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan M.L. (36) ve A.Y. (21) isimli şahısların yapılan kaba üst aramalarında üzerlerinden 111.38 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 
    
M.L. ve A.Y. isimli şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

