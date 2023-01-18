Şüphe üzerine durdurulan araçtan 5 kaçak göçmen çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Melikgazi İlçesi Bağpınar Mahallesinde, organizatör olduğu düşünülen Y.Ç. isimli kişinin sevk ve idaresindeki araç şüphe üzerine durduruldu. Araç içerisinde kimlik ve ikamet belgeleri olmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Göçmen kaçakçılığına organizatörlük yapan Y.Ç., Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikata başlanıldı. Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen ise, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.