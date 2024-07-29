Şüphelenilen araçtan uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araçtan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

Şüphelenilen araçtan uyuşturucu çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araçtan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde araçta 1,79 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü M.G.’nin ise ’görevi kötüye kullanmak’ ve ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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