Şüphelenilerek durdurulan araçtan kaçak tütün ve elektronik sigara çıktı
Kayseri'de polis ekiplerince kent istikametine gelen ve durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda bin adet elektronik sigara tütünü, 360 adet gümrük kaçağı sigara, 160 adet elektronik sigara ve muhtelif miktarlarda nargile tütünü ve tütün mamüllerinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda il dışından Kayseri istikametine gelen ve durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda; bin adet elektronik sigara tütünü, 360 adet gümrük kaçağı sigara, 160 adet elektronik sigara ve muhtelif miktarlarda nargile tütünü ve tütün mamüllerinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheli H.C. (20) yakalanarak hakkında ‘‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.