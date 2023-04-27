Şüpheli araçtan ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından şüpheli bir araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 49 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1’i kadın 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgi göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi Şahdamar Sokak’ta şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Ekipler tarafından yapılan aramada 49 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ve 7 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan 1’i kadın 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.