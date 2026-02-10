Şüpheli Şahsın Ev ve İşyerine operasyon: 80 parça 'Anadolu Mirası' ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında Melikgazi İlçesinde C.A.T isimli şahsın işyerinde ikametinde ve aracında yapılan aramada Etnografik tarihi eserler kapsamında olan 8 adet kısa dipçik tabanca, 4 adet uzun dipçik tüfek ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 13 adet bronz tablet, 25 adet bronz heykel, 12 adet bronz obje, 18 adet sikke olmak üzere toplam 80 adet tarihi eser ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.