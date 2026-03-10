Sur İçi Projesi için tarihi karar: Anadolu'nun İlk Medresesi Gün Yüzüne Çıkacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında, Camikebir Suriçi’nde ortaya çıkan ve Melikgazi Medresesi’ne ait olduğu değerlendirilen tarihi kalıntıların korunması ve restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile protokol yapılmasına yetki verilmesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Mart ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Suriçi’nde Tarihi Miras İçin İş Birliği Adımı

Meclis gündeminde öne çıkan maddelerden biri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Camikebir (Suriçi) Yenileme Projesi kapsamında ortaya çıkan tarihi bulgular oldu. Proje çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan ve Melikgazi Medresesi’ne ait olduğu öngörülen tarihi duvar kalıntılarının korunması ve bilimsel yöntemlerle gün yüzüne çıkarılması amacıyla önemli bir karar alındı.

Söz konusu kalıntılar üzerinde arkeolojik kazı, projelendirme, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının yapılabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılmasına yönelik yetki verilmesi talebi, meclis üyelerince görüşülerek karara bağlandı. Oy birliğiyle alınan kararla birlikte protokolün yapılması konusunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi uygun görüldü.

Camikebir (Suriçi) Yenileme Projesi çalışmaları esnasında kalıntılarına rastlanan ve Anadolu’nun en eski Selçuklu Medresesi olduğu tahmin edilen yapının restorasyonu için meclisten yetki talep edileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Hatırlanacağı üzere Camikebir bölgesinde yapılan kentsel dönüşüm projemizin sonrasında oradaki yapıları temizledik. Ancak altından medrese çıktı. Bu medrese de muhtemelen o dönemdeki en önemli medrese. Bu medreseyi de inşallah sizden yetki alacağız ve ihya etmeye niyetlendik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem de tarihi yapının 1940’lı yıllara ait fotoğrafları üzerinden yapı ile ilgili meclisi bilgilendirdi.

Öte yandan Büyükkılıç, Gön Han restorasyon çalışmasından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’ya teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, tarihi yapılara sahip çıkma noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yapacaklarını da sözlerine ekledi.

‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Camikebir (Suriçi) Yenileme Projesi çalışmaları kapsamında ortaya çıkan ve Melikgazi Medresesi'ne ait olduğu öngörülen tarihi duvar kalıntılarının, arkeolojik kazı, projelendirme, restorasyon, rekonstrüksiyon vb. diğer çalışmalarının yapılması amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında protokol yapmak üzere, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi’ oy birliği ile kabul edildi.