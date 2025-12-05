'Süreci Baltalayanı Affetmeyiz'

Tüketiciler Birliği genel başkanı Mahmut Şahin güneydoğu turundan sonra ayağının tozuyla geldiği Kayseri de gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Şahin, Van, Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Şırnak ta yaptığı temaslarından 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili izlenimlerini gazetemize paylaştı. Çok özel ayrıntılar...

'Süreci Baltalayanı Affetmeyiz'

Tüketiciler Birliği genel başkanı Mahmut Şahin güneydoğu turundan sonra ayağının tozuyla geldiği Kayseri de gazetemize özel açıklamalarda bulundu. 
Şahin, Van, Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Şırnak ta yaptığı temaslarından "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili izlenimlerini gazetemize paylaştı: 

Güneydoğu halkının süreci desteklediğini ve kararlı olduğunu belirten Mahmut Şahin,  'Süreci kim baltalar ise affetemeyeceklerini dile getirdiler. Hatta çok şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. MHP önümüzdeki seçimde büyük bir ihtimalle Hakkari'den bir milletvekili çıkaracak. Yani bölge sürece o kadar sahip çıkıyor anlayın. Güneydoğu halkının yaşadıklarını, duygularını Batı'nın anlaması çok zor. Bir yangın ve yangını seyredenlerin arasındaki fark gibi. 40 senedir huzurlu bir uyku uyuyamayan yorgun gözlerde terörün bitmesini arzulayan ışıltıyı fark etmek için görmek yeterli. Bölge insanı çok çekti. Huzura ihtiyaçları var. Hatta daha ileriye gideyim, bölge insanına huzur borcumuz var. Aynı evden birden fazla ölümün ve ağıdın yükseldiği o kadar çok örnek var ki. Hem dağa giden evlatlarını kaybetmiş hem askere giden evlatlarını. Bu acıyı anlamak bunu yaşamayan için çok zordur. Güneydoğu da her kesimden insanla görüştük. Belediye başkanı, kanaat önderleri, oda başkanları, il müdürleri, siyasiler, esnaf ve çaycıdaki vatandaş. Hepsinin ortak beklentisi Terörsüz Türkiye.' şeklinde konuştu.

'Süreci Baltalayanı Affetmeyiz'

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de tüm sosyal tesisler tek bir dijital platformda toplandı
Melikgazi’de tüm sosyal tesisler tek bir dijital platformda toplandı
Ayşe Uzunlu, 'Türk kadını siyasi hayatta hak ettiği yerde değil'
Ayşe Uzunlu, “Türk kadını siyasi hayatta hak ettiği yerde değil”
AFAD, öğrencilerle deprem tatbikatı gerçekleştirdi
AFAD, öğrencilerle deprem tatbikatı gerçekleştirdi
Karaoğlu, 'Her kaybedilen kadın, bize şunu haykırmaktadır: Haklara sahip olmak o hakların güvende olduğu anlamına gelmez'
Karaoğlu, “Her kaybedilen kadın, bize şunu haykırmaktadır: Haklara sahip olmak o hakların güvende olduğu anlamına gelmez”
Kayseri'de üreticilere 23 milyon liralık destek
Kayseri’de üreticilere 23 milyon liralık destek
Bünyan Belediyesi 13 taşınmazı satışa çıkardı
Bünyan Belediyesi 13 taşınmazı satışa çıkardı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!