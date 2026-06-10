Süresiz nafaka iptalinde kritik detay: Mevcut nafakalar devam edecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşlere verilen yoksulluk nafakasının süresiz uygulanmasına ilişkin düzenlemeyi geçtiğimiz günlerde oy çokluğuyla iptal etmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı hakkında açıklamalarda bulunan Hukukçu Cem Kaya, “Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlenmesinin iptali kararını verdi. Bu karar henüz yürürlüğe girmedi. Gerekçeli karar yayınlandıktan 9 ay sonrasında yürürlüğe girecek. Bu 9 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra mevcut süresiz nafakalar daha önce karara bağlanan nafakalar kendiliğinden ortadan kalkmayacak ya da süreliye dönmeyecek. Muhtemelen bunlar için yeniden bir nafaka yükümlülerinin aile mahkemelerinde dava açması gerekecek. Fakat bu karardan sonra nafaka bağlanacak kişiler artık süresiz olmayacak. Yerine gelecek düzenleme henüz hazır değil, o yüzden 9 ay sonrasında yürürlüğe giriyor bu. O 9 ay içerisinde mecliste yerine bir düzenleme yapılacak, o düzenleme kanuna eklenecek ve süresiz nafaka o tarihten sonra geçerliliğini yitirecek. Beklenen şey de evlilik süresine bağlı olarak bir nafaka süresi belirlenmesi yönünde. Fakat şu an tam olarak ne çıkacağını bilmiyoruz. Mevcut nafakaları ortadan kaldıran bir durum değil. 9 ay içerisinde bağlanacak nafakaları da ortadan kaldıracak bir karar değil. 9 ay sonra mahkemeyle yeni bağlanacak nafakalarda uygulanacak. Ne şekilde uygulanacağı da meclisin kanuna ekleyeceği maddelerle belirlenecek. Şu an o da belli değil ama muhtemelen 2 yıl evli kalındıysa 2 yıl nafaka. 5 yıllık evlilik varsa 5 yıllık nafaka gibi bir bilgi şu an mevcut, kesinleşince göreceğiz” dedi.

Hukukçu Kaya, çocuklar için ödenen iştirak nafakalarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, “Bu eşlerin birbirlerine verdikleri yoksulluk nafakalarında geçerli. Çocuklar için ödenen iştirak nafakalarında herhangi bir değişiklik yok. Onlar zaten kanunun ön gördüğü şekilde 18 yaşına kadar, üniversite okuyorsa 25 yaşına kadar, belli şartlarda daha farklı düzenlemeler var. Onlar aynı şekilde devam ediyor, herhangi bir süre yok” ifadelerini kullandı.