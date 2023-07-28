Süresiz Nafaka Sistemi Değişiyor

Yeni Nafaka sisteminin ayrıntıları ve üzerinde yoğunlaşılan hususları Milliyet Gazetesi'nin haberine göre sizlerle paylaşıyoruz.

Süresiz nafaka birçok vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, süresiz nafaka uygulamasının kabul edilebilir olmadığını belirterek uygulama üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Uzmanlar ise Bakan Göktaş'ın açıklamalarını değerlendirdi.

"1988 YILINDAKİ KANUNLA SÜRESİZ HALE GELDİ"

Avukat Kerem Olcayto yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nafaka uygulaması 1988 yılında yapılan değişiklik ile süresiz hale geldi. 1988’e kadar en fazla 1 yıl süre ile ödeniyordu. Medeni kanunda yapılan değişiklik sonrası süresiz hale getirildi. Halen süresiz olarak devam ediyor. Bunun süreli hale getirilmesi uzun süredir konuşuluyordu. En son 2019 yılında dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dile getirmişti, bugün ise tekrar ele alınıyor."

Bakan Göktaş'tan 'süresiz nafaka' açıklaması

Bakan Göktaş'tan 'süresiz nafaka' açıklaması

"2019 YILINDAKİ YARGI PAKETİNDE GÜNDEME GELDİ"

Olcayto, "Evliliğin yılına göre nafaka ödenmesi üzerinde duruluyordu. Eski pakette iki yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındakilerde 7-8 yıl, 5 ile 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl nafaka ödenmesi bekleniyordu. Bu o zaman gündemde olan 2019 yargı paketinde gelmesi beklenen bir uygulamaydı ancak getirilmedi." ifadelerini kullandı.

"EVLİLİĞİN YILINA GÖRE, KUSUR ORANINA GÖRE SÜRE DÜŞÜNÜLÜYOR"

"Şimdi ise evliliğin yılına göre ve kusur oranına göre belli süre ile sınırlandırılması düşünülüyor." diyen Kerem Olcayto, "Fakat burada şöyle bir durum söz konusu: Burada bir arabuluculuk sistemi getirilmesi düşünülüyor. Boşanmalarda arabulucunun çok sağlıklı bir sonuç vermeyeceği tartışılıyor. Diğer yandan belli bir süre ile 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl ile sınırlandırıldığında bunun ne zamandan itibaren başlayacağı belirtilmelidir.” açıklamasında bulundu.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu AK Parti hükümetlerinin konusunda olan bir husustu. Daha önceden de tartışılmıştı. Evlilik akdinin sona ermesi ile birlikte taraflar ödeme gücüne bakılmaksızın ya da mali durumuna bakılmaksızın yüksek nafakalara tabii tutulabiliyorlardı.

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"BAZEN KÖTÜ NİYETLİ OLARAK KULLANILIYOR"

Ancak burada bazen nafaka konusu kötü niyetli olarak kullanılıp işe girilmiyor yada girilse dahi sigorta yaptırılmadan nafaka alınmaya devam ediyor. Bu kişinin ömür boyu alabileceği bir tutar oluyor.

"GELİR DURUMUNA ORANTILI NAFAKA VERİLMESİ BAZEN MÜMKÜN OLMUYOR"

Yine aynı şekilde dönemler itibarıyla güncelleniyor. Burada nafaka ödeyen kişinin mali durumunun kötüleşmesi ya da gelir durumuna orantılı nafaka verilmesi bazen mümkün olmuyor.

"SÜRESİZ NAFAKA UYGULAMASI OLMAYACAK"

Bakanlığın yapacağı çalışmada ödeme gücünün ön planda olacağı ve süresiz nafaka uygulamasının olmayacağını tahmin ediyorum.

Muhtemelen nafakanın belli bir süresi olacaktır. Yine her ne kadar nafaka artırım davaları açılabiliyorsa ödeme gücünün de ön planda olacağı, kişinin mal varlığında azalma yaratmayacak şekilde bir nafaka ödemesi geleceğini düşünüyorum.

"TÜM NAFAKALAR DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEKTİR"

Böyle bir yasa çıkarsa kişinin başvurması ile birlikte bu haktan faydalanması gerekebilir. O yüzden tüm nafakalar yeni düzenlemelerden etkilenecektir.

Avukat Fatih Ekrem Ekinci ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Süresiz nafaka uygulamasında yasal değişiklik yapılacaktır. Yargıtay’ın uygulamasından dolayı böyle bir durum söz konusu. Normalde nafakanın süresiz olacağına ilişkin bir hüküm yoktur. Mahkemeler takdirlerine göre süreli veya süresiz nafakayı talep edebiliyor.

"EN DOĞRU YOL YASAL DÜZENLEMEDİR"

Uygulamada bilinirliğin sağlanması için en doğru yol yasal düzenlemedir. Böyle bir düzenleme yapılırsa bu mağduriyet giderilmiş olur. Yasal düzenleme olmazsa uygulayıcılar sürekli görüş değiştirebilirler. Bu da birliği bozar dolayısıyla yasal düzenleme bunun en güzel yolu olur.

DÜZENLEME SONRASI SÜRESİZ NAFAKA ÖDEYENLERİN DURUMU NE OLACAK?

Kişiler kendileri başvuru yaparlar, başvuru sonrası yasal düzenleme yapılabilir.”