Suret-i Alem Fotoğraf Eğitimi başlıyor
Suret-i Alem Fotoğraf ve Sinema Derneği tarafından düzenlenen fotoğraf eğitimi 9 Haziran Cuma günü başlıyor.
- 07.06.2023 12:06
- Güncelleme: 07.06.2023 12:06
- 53
Suret-i Alem Fotoğraf ve Sinema Derneği tarafından düzenlenen fotoğraf eğitimi 9 Haziran Cuma günü başlıyor.
Teorik fotoğraf eğitiminin yanı sıra sahada pratik olarak verilecek periyodik eğitimle fotoğraf meraklıları, uzman eğiticilerin eğitimi ile bilgilenmiş olacaklar.
Temel fotoğraf egitimi Suret-i Alem Fotoğraf ve Sinema Derneği Başkanı Yusuf Kartal tarafından verilecek. Üst düzey fotoğraf egitimini de dernek yönetim kurulu üyesi Dr.Kemal Beğendik verecek.
6 Hafta sürecek eğitimler, her Cuma akşamı saat 20'00'de Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak'ta bulunan Sureti Alem Fotoğraf Kahve merkezinde verilecek.