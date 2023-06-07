Suret-i Alem Fotoğraf Eğitimi başlıyor

Suret-i Alem Fotoğraf ve Sinema Derneği tarafından düzenlenen fotoğraf eğitimi 9 Haziran Cuma günü başlıyor.

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  • 07.06.2023 12:06
  • Güncelleme: 07.06.2023 12:06
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Suret-i Alem Fotoğraf Eğitimi başlıyor

Suret-i Alem Fotoğraf ve Sinema Derneği tarafından düzenlenen fotoğraf eğitimi 9 Haziran Cuma günü başlıyor.

Teorik fotoğraf eğitiminin yanı sıra sahada pratik olarak verilecek periyodik eğitimle fotoğraf meraklıları, uzman eğiticilerin eğitimi ile bilgilenmiş olacaklar.

Temel fotoğraf egitimi Suret-i Alem Fotoğraf ve Sinema Derneği  Başkanı Yusuf Kartal tarafından verilecek.  Üst düzey fotoğraf egitimini de dernek yönetim kurulu üyesi Dr.Kemal Beğendik verecek.

6 Hafta sürecek eğitimler, her Cuma akşamı saat 20'00'de Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak'ta bulunan Sureti Alem Fotoğraf Kahve merkezinde verilecek.

Haber Merkezi

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