Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi için Başkan Büyükkılıç'tan teşekkür

Büyükşehir Belediyesi, tarihi koruyan ve modern şehircilik anlayışıyla harmanlayan çalışmalarıyla ulusal arenada önemli bir başarıya daha imza attı. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından düzenlenen KentFest 2025 Belediye Ödülleri’nde, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, “En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye” ödülüne değer görüldü.

İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirilen törende teslim alınan bu önemli ödül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a makamında takdim edildi. Ödülü, Büyükşehir Belediyesi adına törende teslim alan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Başkan Büyükkılıç’a sunarak, kent adına elde edilen bu gururu paylaştı.

“Kayseri’mizi Daha da İleriye Taşımaya Devam Ediyoruz”

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, başarının tüm Kayseri’ye ait olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimizin tarihine sahip çıkan bu özel ödülü, tüm hemşehrilerimiz adına gururla aldık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz “Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi” ile KentFest 2025’te “En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye” ödülüne layık görüldük. İlk etabını 950 milyon TL bütçeyle hayata geçirdiğimiz bu projede; tarihi dokuyu koruyarak modern ve yaşanabilir alanlar oluşturmak için ortaya büyük bir irade ve vizyon koyduk. Geleceği inşa ederken tarihimize de sahip çıkan şehircilik anlayışımızla Kayseri’mizi daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, emeği geçen ekibine teşekkür ederek, “Bu değerli ödülü almamızda emeği bulunan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’mıza, tüm çalışma arkadaşlarıma ve her zaman yanımızda olan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç’ın öncülüğünde hayata geçirilen Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, Cumhuriyet Mahallesi’nin tarihi dokusunu ihya ederken, modern ve güvenli yaşam alanlarıyla bölgeyi yeniden şekillendiriyor. 2,22 hektarlık “Riskli Alan”da yürütülen proje, Türkiye’de tarihi alan dönüşümlerine örnek niteliği taşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projesi, tarihi koruma ve şehir yenileme alanında Türkiye genelinde rol model olarak gösterilmeye devam ediyor.