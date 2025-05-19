Suriye'de Değişimin İzinde: Kayseri Gönüllü Kuruluşları Heyetinin Ziyaret Notları

Heyet, tarihi şehirlerden savaşın izlerini taşıyan bölgelere kadar geniş bir yelpazede ziyaretler yaparak, halkın ve yönetimin geleceğe bakışını değerlendirdi.

Sınırdan İlk Adım: Kilis’ten Azez’e Yolculuk

Heyet, Kayseri’den 11 Mayıs Pazar akşamı hareket ederek Kilis’teki İHH Misafirhanesi’nde konakladı. Sabah saatlerinde sınırı geçerek Azez’e ulaştı ve ziyaret boyunca kendilerine rehberlik edecek Türkmen aktivist Mustafa İsa ile buluştu. İlk durağı Halep olan heyet, burada Baas rejiminin yıkıp harabeye çevirdiği yerleri gözlemleyerek, Halep Ticaret Odası ve il dernekler müdürlüğü gibi kurumlara nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şam ve Tarihi Mekanlar: Emevi Camii’nden Guta’ya

Halep’teki temaslarını tamamlayan heyet, Şam’a doğru yola çıktı. İlk durak Emevi Camii olacaktı ancak yatsı namazından sonra kapalı olması nedeniyle ziyaret ertelendi. Bunun yerine, ünlü İslam komutanı Selahaddin Eyyubi’nin türbesi ziyaret edilerek dualar edildi. Heyet, Diyanet Vakfı’nın Şam Misafirhanesi’nde konakladıktan sonra, Hamidiye Çarşısı’nı ve önemli tarihî mezarları ziyaret etti. Şam’daki gezinti sırasında, yıllarca süren çatışmaların zarar vermediği bölgeleri gözlemleyen heyet, rejimin muhalif Müslümanları katlettiği Guta bölgesine de giderek, burada yaşanan yıkımın içler acısı manzarasını bizzat gördü.

Humus ve Hama: Savaşın Yıkıcı İzleri

Heyet, Humus ve Hama’ya uğrayarak, Baas rejiminin harabeye çevirdiği bu şehirlerdeki durumu gözlemledi. Humus’ta, İslam Komutanı Halid Bin Velid adına inşa edilen camide namaz kılan heyet, tarihî mekanları ziyaret etti. Ardından, rejim karşıtı bölgelerin nasıl sistematik bir şekilde yok edildiğini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Çobanbey’de Samimi Görüşmeler

Suriye ziyaretinin son günü olan 14 Mayıs’ta heyet, Türkmen şehri Çobanbey’e ulaştı. Burada Ticaret Odası, Türkmen Meclisi, AFAD ve Kızılay Koordinasyon Merkezi gibi önemli kuruluşlarla verimli ve samimi görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin organizasyonunda rehber Mustafa İsa’nın büyük katkısı oldu; heyet üyeleri, resmi ve sivil kurumlarla olan iletişimlerini onun sayesinde rahatlıkla yürüttüklerini ifade etti.

Azez’de Eğitim Umudu ve Dönüş Yolculuğu

Dönüş yolculuğunda heyet, Azez’de bir camide yüzlerce çocuğun Kur’an-ı Kerim eğitimi aldığı manzarayla karşılaştı. Cami içindeki canlılık ve çocukların heyecanı, umut dolu bir gelecek için güçlü bir mesaj verdi. Rehber Mustafa İsa ile vedalaşan heyet, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçerek Türkiye’ye döndü. Kayseri’ye dönüş yolunda Gaziantep’e uğrayan heyet, Anadolu Federasyonu ve Bülbülzade Vakfı’nın kurucusu Turgay Aldemir ile bir araya gelerek vakfın çalışmalarına dair etkileyici bir sunum izledi.

Bu anlamlı ziyaretin ardından, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, gezinin birçok yönüyle faydalı olduğunu belirterek destek veren tüm kurumlara, rehber Mustafa İsa’ya ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.