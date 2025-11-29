Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Türkiye'de geçici koruma statüsünde yer alan yabancılardan 1 Ocak 2026'dan itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenen katılım payı alınacak.

Önceki uygulamada, kapsam dahilindeki yabancılardan, temel ve acil sağlık hizmetlerine dahil olan tedavi ve ilaçlardan hasta katılım payı alınmıyordu. Tahsil edilecek katılım payı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na (SYDTF) aktarılacak.