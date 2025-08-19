Suriyelilerin geri dönüş hareketliliği devam ediyor

8 Aralık 2024 tarihinde Suriyeli muhalifler tarafından Beşşar Esad rejiminin devilmesi ile birlikte Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin resmi verileri kamuoyuyla paylaştı.

411 BİN 649 SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Bakanlık tarafından yayınlanan verilere göre 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkesine geri dönüş yaptığı açıklandı. 2016 yılından itibaren ülkesine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı ise 1 milyon 151 bin 652 olarak açıklandı.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; “8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkesine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı. Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu”.