Sürü otlatan çoban tesadüfen buldu, çobanın sözleri görüntüye damga vurdu

Sivas'ta kırsalda kaybolan zihinsel engelli vatandaşı kırsalda koyunlarını otlatan çoban tesadüfen buldu, bu anları cep telefonu ile kaydeden çobanın söyledikleri görüntüye damga vurdu.

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  • 27.11.2022 09:59
  • Güncelleme: 27.11.2022 09:59
Sürü otlatan çoban tesadüfen buldu, çobanın sözleri görüntüye damga vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta kırsalda kaybolan zihinsel engelli vatandaşı kırsalda koyunlarını otlatan çoban tesadüfen buldu, bu anları cep telefonu ile kaydeden çobanın söyledikleri görüntüye damga vurdu.

Sivas’ın Gürün ilçesi Çiçekyurt köyünde 3 gündür aranan İrfan Arabacı (41) isimli zihinsel engelli vatandaş geçtiğimiz gün kırsalda koyunlarını otlatan Serdar Boyrazoğlu tarafından tesadüfen bulunmuştu. Boyrazoğlu tarafından donmak üzere bulduğu Arabacı’ya cep telefonu ile çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde Arabacı’nın bir kaya dibine çökerek sarmalandığı montuysa ısınmaya çalıştığı görüldü. Boyrazoğlu, kaçak olduğunu düşündüğü Arabacı’ya sorduğu sorulama cevap alamayınca donmaması için üzerindeki keçeyi üstüne örterek jandarmayı aradı. Olay yerine yaklaşık 30 kilo metre mesafede üç gündür kayıp vatandaşı arayan Jandarma, AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekibi ihbarı alır almaz olay yerine giderek Arabacı’yı ambulansla hastaneye sevk etti.

Söyledikleri dinleyenleri güldürdü

Boyrazoğlu kırsalda kaya dibinde yatan vatandaşı fark edince kaçak olduğunu düşünerek temkinli bir şekilde ona yaklaştı. Her ihtimale karşı olup bitenleri cep telefonu ile anbean kaydetti. Bu sırada sürekli tanımadığı kişiye seslendi. Sorularının hiç birine ise cevap alamadı. Boyrazoğlu, donmak üzere olan şahsa terörist olup olmadığını sordu. Yaşayıp yaşamadığını da soran Boyrazoğlu, cevapsız kalan sorularını ardı arkasına sıraladı. “Kalk bakalım, sen kimsin, necisin? Neden yatıyorsun burada? Kaçak mısın, tüccar mısın, terörist misin, hırsız mısın”. Boyrazoğlu, “Değneği var çoban olabilir, montunu da yırtmışlar. Bunu dövmüş olabilirler. Ne kurt derdi var ne sürü derdi var uzanmış uyuyor. Ben böyle rahat uyuyamadım” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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