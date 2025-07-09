Sürücü kurslarında ehliyet yoğunluğu: A sınıfı ehliyete talep arttı

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Dernek Başkanı Münir Borazan, B sınıfı ehliyet ücretlerinin 15 bin 500 TL ile 25 bin TL arasında değiştiğini belirterek, A sınıfı ehliyetlere olan yoğun talebin kurye mesleğinin tercih edilmesi ve trafik kolaylığı nedeniyle arttığını vurguladı. Başkan Borazan: “Ehliyet fiyatlarında aralık ayının sonu gibi valilik bir komisyon toplar, komisyon olarak taban fiyatı belirlenir. Bu taban fiyatında herkesin kendi kurumunun durumuna göre vergisine, kirasına göre fiyat değerlendirilir. Yani 15 bin 500 ile 25 bin arasında fiyatlar veren kurumlarımız var. Bir sürücü adayının en fazla alacağı direksiyon eğitimi 2 seans simülatör, 14 seans akan trafikte eğitim almak zorunda. Bu eğitimin karşılığında da vereceği ücret B ehliyette 15 bin 500 ile 25 bin arasında. A gruplarında özellikle motosiklet gruplarında bu sezon baya bir talep var. Bunlarla ilgili, bunlar 3'e ayırılıyor. A, A2 ve A1 olarak değerlendiriyoruz. A1 ehliyette sürücü kurslarına almış olduğu para 10 bin ile 14 bin TL arasında. A2'nin maliyeti de A1’e yakın. Fiyatı 10 bin ile 15 bin civarında kayıt alınıyor. Bu sadece uygulama sınavına gibi diyor. A sınıfında ise 650 cc ve daha üzeri olan yarış motorları dediğimiz böyle cc yüksek olan motosikletler. Bunlar fiyatlar da 15 bin ile 20 bin arasında değişiyor fiyat olarak. Havalar baya bir ısındı, sıcaklar başladı. Özellikle bu aylarda motosiklete fazla bir talep var. Talebin olmasının en büyük sebepleri de motosiklet kuryeleri. Bunlar hem kendilerine bir ekmek parası açısından değerlendiriyor hem de trafikte bir motosikletle otomobilin park alanı sıkıntılı veya sıkıntılı konusu değerlendirdiğimiz zaman motosiklet biraz daha kolay olduğu için genelde tercihleri motosiklet oluyor. Karayolunda, şehir içinde kullanılan motosikletlerin yüzde 80’i yüzde 90’ı kurye olarak değerlendiriyor. Diğerleri de işine, evine gitmek için trafikte biraz daha park alanında rahatlık yaşamak açısından motosiklete daha çok talepte bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.