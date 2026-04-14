Sürücü kursu ücretlerine zam geldi

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimciler Derneği (KASKED), sürücü kursu ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesini açıkladı. 2026 yılı MTSK (Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları) taban fiyat listesine göre birçok ehliyet sınıfına zam geldi. Ehliyet fiyatları Valilik Taban Komisyon kararına göre belirlendi. Yeni fiyat tarifelerinin Kayseri’de faaliyet gösteren sürücü kurslarında geçerli olmak üzere önümüzdeki dönemde uygulanacağı belirtildi.

Buna göre B sınıfı ehliyet ücretleri hem manuel hem de otomatik araçlar için 20 bin 150 TL olarak belirlenirken, motosiklet grubu ehliyetlerde (A, A1 ve A2) ücret 18 bin 200 TL oldu.

Ağır vasıta türü ehliyetlerinde ise C sınıfı (kamyon) ve CE sınıfı (TIR) için ücretler 20 bin TL olarak açıklandı. D sınıfı (otobüs) ehliyeti için belirlenen fiyat ise 17 bin TL oldu.

Mevcut ehliyetini yükseltmek isteyen sürücüler için fark ücretlerinde de fiyat güncellemesi yapıldı. Buna göre B sınıfı ehliyete sahip sürücüler, A1 ve A2 sınıfına geçiş ücreti olarak 12 bin TL, B ehliyetten A sınıfına geçiş yapmak isteyen sürücüler ise 15 bin TL ödeyecek.