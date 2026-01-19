Sürücü Kursu Yöneticisi Göçmen, 'Ehliyet almak cezalardan daha uygun'

Sürücü Kursu Yöneticisi Oğuzhan Göçmen, trafik cezalarının arttırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Sürücü Kursu Yöneticisi Göçmen, ehliyet almanın gelecek cezalardan çok daha uygun olduğunu vurgulayarak, “2026 yılında sürücü kursları olarak insanlardan bizim beklentimiz trafik kurallarına uysunlar ehliyetsiz araç kullanmasınlar gelsinler ehliyetini alsınlar. Bugün ehliyet almak cezalardan daha uygun ve ucuz hale geldi. O yüzden insanlar sağlığına ve sıhhatine dikkat ederek öncelikle belgelensinler ardından trafiğe çıksınlar istiyoruz. Buna göre saldırı amacıyla trafikte araçtan inenlere 180 bin lira, 60 gün ehliyetinin iptali ve psikoteknik şartı getirildi. Bununla birlikte alkollü araç sürmede ilk cezada 25 bin ikinci ceza 50 bin üçüncü ceza 75 bin lira olarak artarak devam ediyor. Artarak devam eden cezaların ikincisi de yine kırmızı ışık ihlali. Kırmızı ışıkta ilk seferde 5 bin ikinci seferde 10 bin üçüncü seferde 15 bin diye artarak devam ediyor. Yine bununla birlikte ehliyetsiz araç sürücüsü 40 bin lira ceza yiyecek yine ehliyetsiz araç sürmeye devam ederse 200 bin liraya kadar bu cezalar artabilecek. Bununla beraber ambulans dediğimiz geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeme cezası 46 bin liraya yükseltildi bununla birlikte bu cezalara devam edenlere 60 gün ehliyeti trafikten men oldu” açıklamalarında bulundu.

‘İNSANLARI KURALLARA UYMAYA DAVET EDİYORUZ’

Vatandaşları kurallara uymaya ve sürücülerin kendi sağlıkları kadar yayaların sağlığını düşünmeye davet ettiğini belirten Sürücü Kursu Yöneticisi Göçmen, “Şu an kış aylarındayız insanlar kış lastiğini takmaya devam etsinler siz de KayseRadar ailesi olarak bunu bilgilendirdiniz. Şu an Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü de kış lastiği zorunluluğunu ve denetimlerine devam ediyor. Hem Kayseri çevresinde hem Erciyes Dağı'na çıkarken sizin yaptığınız haberlerle insanlar bilgilendiriliyor. İnsanları kurallara uymaya, yayalara yol vermeye ve kendi sağlıkları kadar insanların sağlığına düşünmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.