Sürücü, yolcu, öğrenci ve yayalara yönelik trafik eğitimleri verildi

 Kayseri'de jandarma ekiplerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın ve paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması amacıyla sürücü, yolcu, öğrenci ve yayalara yönelik trafik eğitimi  verildi. 

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  • 31.05.2023 11:55
  • Güncelleme: 31.05.2023 11:56
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Sürücü, yolcu, öğrenci ve yayalara yönelik trafik eğitimleri verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın ve paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerince 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında sürücü, yolcu, öğrenci ve yayalara yönelik trafik eğitimleri verildi. 

İlçe milli eğitim müdürlükleri ile koordine kurularak okullarda, trafikte, araç içerisinde, emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla Emniyet Kemeri Simülasyon aracıyla uygulamalı eğitimler verildi. Trafik dedektifleri projesi kapsamında ise 3-17 yaş grubunda bulunan çocuklara trafik eğitim ve bilgilendirme semineri icra edildi, ilçelerdeki 74 ilkokul ve ortaokulda toplamda 9 bin 534 öğrenci ile Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan 12 bin 352 vatandaşa trafik güvenliğinin sağlanması maksadıyla eğitim faaliyetleri düzenlendi. 

Faaliyet sonucunda çocuklara trafik çocuk dergisi, boyama kitabı, broşür ve kırmızı düdük dağıtıldı.

1ha

Kayseri Gündem
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