Sürücülere ışıkta satış ısrarı 'yağmaya teşebbüs' sayıldı

Bu konu hakkında konuşan Hukukçu Taha Fedai, “Trafikte, ışıklarda gül, cam silme veya mendil satma bahanesiyle sizi rahatsız eden kişiler, ‘huzur ve sükunu bozma’ suçundan dolayı cezalandırılır. Eğer kişi bu eylemlere devam ederken aracınıza zarar veriyorsa, ayrıca ‘mala zarar verme’ suçundan dolayı yargılanır. Trafik akışınızı engelleyecek şekilde önünüze geçme, aracınıza zarar verme ve hatta tehdit ve hakaret şeklinde eylemde bulunuyorsa, bu da ‘yağma’ suçunu oluşturur” dedi.



Trafikte ısrarlı rahatsız etme, araca zarar verme, tehdit ve engelleme gibi eylemler "yağmaya teşebbüs" suçunu oluşturur ve failler hapis cezasıyla yargılanır. Ayrıca, çocukları veya engellileri dilendirmek bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası gerektiren ciddi bir suçtur (dilencilik yaptıranlara). Bu gibi durumlarda vatandaşların hemen emniyet güçlerine bildirimde bulunması gerekmektedir.

Hukukçu Taha Fedai trafikte bir şeyler satma bahanesi ile bir dilenci sizi rahatsız ediyor yada hakaret ediyorsa bunun suç teşkil ettiğini belirterek, “Trafikte, ışıklarda gül, cam silme veya mendil satma bahanesiyle sizi rahatsız eden kişiler, ‘huzur ve sükunu bozma’ suçundan dolayı cezalandırılır. Bu suçun nitelikli ve niteliksiz halleri de mevcuttur. Eğer kişi bu eylemlere devam ederken aracınıza zarar veriyorsa, ayrıca ‘mala zarar verme’ suçundan dolayı yargılanır. Mala zarar verme suçunun ötesine geçerek, trafik akışınızı engelleyecek şekilde önünüze geçme, aracınıza zarar verme ve hatta tehdit ve hakaret şeklinde eylemde bulunuyorsa, bu da ‘yağma’ suçunu oluşturur. Ayrıca trafikte çocuklar veya engelli kişiler tarafından dilenme durumu varsa, bu dilencilik suçuna girer. Dilencilik suçunda, çocuğu veya engelli kişileri dilendirenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu anne baba veya üçüncü dereceye kadar akrabaların işlemesi durumunda ceza yarı kat arttırılır. Eğer bu suç örgüt faaliyeti kapsamında yapılırsa, verilecek ceza bir kat daha arttırılır. Bu nedenle, sizler ve vatandaşlarımız, ışıklarda çocuk dilenci, çocuk gül satıcısı ya da mendil satan birini görürseniz, emniyet güçlerimize haber verin. Bu bir suçtur. Geçtiğimiz günlerde de araca zarar verme suretiyle camı silmeye çalışmıştı bir dilenci. Videoda kişi, cam silme bahanesiyle vatandaşımızdan para istiyor. Bununla yetinmeyip aracın ön kaputuna çıkıyor, araçtan gitmesini ve ilerlemesini engelliyor. Yetinmeyip mala zarar veriyor, aracın camına ve kaportasına zarar veriyor. Bir de hakaret ve tehdit ediyor. Tabii ki bu kişi ‘yağmaya teşebbüs’ suçundan tutuklandı; bu çok doğru bir karardı. Sizin de başınıza böyle bir şey gelirse hemen kayıt altına alın ve emniyet güçlerimize bildirin. Bu gibi durumlarda, trafikte böyle bir ısrar varsa bu bir suçtur. Çocuklar dilendiriliyorsa bu bir suçtur. Bunları yetkili emniyet birimlerimize bildirin” şeklinde konuştu.