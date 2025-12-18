Sürücüsünün durduramadığı araç kafeye daldı

Talas ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeye daldı.

Olay saat 21.00 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsü S.E.U.'nun hakimiyetini kaybettiği otomobil cadde üzerinde yer alan bir kafeye daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Kafenin camlarından bazıları kırılırken kazada yaralanan olmadı.

Haber Merkezi

