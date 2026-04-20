Sürücüsünün durduramadığı otomobil eczaneye daldı 1 kişi yaralandı
Erkilet'te sürücüsünün durduramadığı otomobil yol kenarındaki eczaneye daldı. Bir kişi yaralanırken eczanede maddi hasar meydana geldi.
Olay saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi 49. Sokakta meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek durduramadığı otomobil yol kenarında bulunan bir eczaneye girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.