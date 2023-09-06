Süt tüketiminde 2 güne dikkat

Uzman Diyetisyeni Betül Merd, sütün açıldıktan 2 gün sonrasına kadar tüketilmemesi halinde zehirlenmelere yol açacağını söyleyerek, “Süt ve yoğurt atmaktansa dönüştürerek değerlendirilebilir” dedi.

Sütün dolapta artı 4 derece sıcaklıkta muhafaza edilmesini ve 2 günden sonra tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Merd, ”Süt ürünlerini sıcak havalarda muhafaza ederken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta vardır. Süt ürünleri hemen bozulabilir. Süt, oda sıcaklığında zaten bekletilmemelidir, açılan sütü de dolapta artı 4 derecede 2 gün bekletebiliriz. Sonrasında kullanımı çok uygun değildir, zehirlenmelere yol açabilir. Günlük süt, yoğurt ve ayran tüketiminin ölçüsü 2-3 porsiyon olmalı. Sütün içerisinde kalsiyum miktarı yüksektir. Özellikle kemik ve dişlerin sağlığına etkisi vardır ve hem yaşlılarda hem çocuklarda süt tüketimini de öneriyoruz. Yoğurt prebiyotik açısından zengindir. Yine süt gibi aynı şekilde oda sıcaklığında onun da bozulma etkisi vardır ama yine dolapta muhafaza edilmesi lazım. 2 gün içerisinde tüketilmesi şart değil, daha uzun koşullara sahiptir. Çünkü fermente edilmiş bir üründür ve dolapta uzun süre saklanabilir. Saklanma koşulları yüksektir. Biz genelde el yapımı yoğurt öneriyoruz. Bu yoğurtlarda kaynatılma oranı olarak süt yüksek derecelerde kaynatılmalı. Günlük süt de alınıp maya yapılabilir” dedi.

Betül Merd, 2 günü dolduran sütlerin atılmaktansa dönüştürülerek tatlı formunda da tüketilebileceğini söyleyerek, “Biz burada 2 gün açıkta kalmış sütü atmaktansa dönüştürebiliriz. Dolapta bekleyen ürünü sütlü tatlı formuna da çevirebiliriz. Bu sayede hem tatlı ihtiyacımızı karşılamış oluruz hem de sütlü tatlı olduğu için de daha az kalori almış oluruz. Yoğurtta da çok dibinde kalmış yoğurdu tüketmeyip atmaktansa onu da yine soğuk çorba, ayran aşı çorbasına çevirebiliriz. İçerisine girecek yarma ve nohut sayesinde de bunu zenginleştirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.