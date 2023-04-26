Suyu 30 metre çekilmişti, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı

Sivas'ta kuraklığın etkisi ile 30 metre çekilerek kuruma noktasına gelen Serpincik Göleti doldu taştı. Gölet, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

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  • 26.04.2023 10:31
  • Güncelleme: 26.04.2023 10:31
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Suyu 30 metre çekilmişti, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta kuraklığın etkisi ile 30 metre çekilerek kuruma noktasına gelen Serpincik Göleti doldu taştı. Gölet, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sivas’ta Serpincik köyü sınırları içerisinde bulunan Serpincik Sulama Göleti geçtiğimiz yıl kuraklığın etkisi ile 30 metre çekilerek kuruma noktasına gelmişti. Gölette azalan su seviyesi, bölgedeki tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkiledi. Bu yıl yağışların bol olmasıyla birlikte gölet doldu taştı. Su seviyesi set yüksekliğine kadar ulaştı. Bölgede tarımsal faaliyette bulunanların kuraklık endişeleri yerini umuda bıraktı.

“Burası gezilecek güzel bir yer”

Muhammed Akif Kaşkaya, Serpincik Göleti’nin gezilecek güzel bir yer olduğundan bahsederek, “Burası Serpincik Göleti. Buraya arkadaşlarımızla zaman zaman geliriz. Geçen sene kuraklıktan dolayı çekilmişti, şu anda yağışlardan dolayı eski halini aldı. Burası güzel yer ama buraya gelen misafirler temiz bırakırsa daha güzel olur. Buraya vatandaşlar geliyor ve gelenler de beğeniyor genelde. Burası gezilecek güzel bir yer. Biz de arkadaşlarımızla birlikte fotoğraf çekilmeye geldik” dedi.

“Geçen sene kuraklık bayağı vardı”

Mustafa Yerliyurt, geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklıktan bahsederek, “Geçen sene kuraklık bayağı vardı, gölün yarısı yoktu. Şimdi yağışların çok olmasıyla su seviyesi bayağı doldu. Gelen misafirlerin göleti temiz tutması lazım. Ben insanlara buraya gelmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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