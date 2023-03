‘Suyu bilinçli kullan geleceğini kurtar’

Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Doğalgaz Kaloriferciler Sondaj ve İnşaat Tenekecileri ve Malzemeleri Satıcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Faruk Vural, 22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla, açıklama yaptı. Her 22 Mart’ta etkinlik düzenlediklerini ancak bu sene deprem sebebiyle etkinlikleri iptal ettiklerini belirten, Vural, suyun herkes için gerekli bir madde olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Vural, “Tüm canlıların ihtiyacı olan bir maddedir, insan açlığa dayanabilir ama susuzluğu asla dayanamaz. O nedenle vatandaşlarımıza diyoruz ki suyu tasarruflu kullanalım. Çünkü şu anda dünyada ki içme suyu kaynaklarımız çok azalmış durumdadır. İçme suyunu çok zahmetli şekilde bulan insanlar var. Bu nedenle vatandaşlarımızdan temizlik yaparken suyu tasarruflu kullanmalarını istiyoruz. Muslukları açık bırakarak yıkama yapmasınlar. Örneğin diş fırçalarken musluğun açık kalması en az 2-3 litre suyun fazla gitmesi demektir. Temizlik yaparken kova ile yasınlar, araç yıkarken kova ile yıkasınlar hortumla yıkamak çok fazla su israfına neden olur. Çamaşır makinasını tam dolu olarak kullansınlar. Deterjanları oldukça az kullansınlar. Deterjanın diğer bir zararı da yeraltı sularına karışıyor, yeraltı sularını kirletebiliyor. Ayrıca banyo yaparken mümkün olduğu kadar küvet kullanmayalım. Evimizde kullandığımız musluklarımızı sık sık kontrol etmemiz gerekiyor. Su kayıplarının yüzde 90’ı evlerde, bu nedenle de evlerinizde herhangi bir su kaçağı görüyorsanız mutlaka yetkili bir tesisatçı bulmalarını tavsiye ediyoruz. Biz oda olarak da vatandaşlarımıza her zaman tesisatçı bulmaları konusunda yardımcı olmaya hazırız. Her semtte tesisatçılarımız var” şeklinde konuştu.

Genel lavabolarda çok fazla su kayıplarının yaşandığını bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirten Vural, “Vatandaşlar lavaboya girdikleri zaman suyu açık bırakıyorlar bu nedenle çok fazla su kaybı oluyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları lazım. Özellikle genel alanlarla kullanılan muslukları kapatmalarını tavsiye ediyorum. Bu bir insanlık, vatanseverlik görevidir. Ayrıca tasarruf yapmayı düşünüyorsak genel olarak kullanılan yerlerde fotoselli musluklar kullanmak lazım. Aynı zamanda hijyenik de olduğu için hastalıkların bulaşmasını önlemiş oluyor. Özetle 22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla suyun önemini bir kez daha hatırlatıyorum. 'bilinçli kullan geleceğini kurtar' diyorum. Su hayattır suyuz hayat düşünemiyorum. Vatandaşlarımızı su tasarrufuna davet ediyorum. Su hayattır geleceğimizi köreltmeyelim. Odamıza kayıtlı üyelerimizle birlikte vatandaşlarımıza yardımcı olmaya hazırız. Her türlü sorunlarınız için 0352 232 18 98 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.