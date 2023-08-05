Suyu gitti, tuzu kaldı

Kayseri’de bulunan Palas Tuzla Gölü’nde sıcak havaların etkisiyle gölün büyük bir bölümünde su buharlaşırken, geriye tuz kaldı. Bozkırın ortasında kalan beyaz gölde, görsel şölen oluştu.

Kent merkezine 60 kilometre mesafede bulunan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri sınırında yer alan Palas Tuzla Gölü, hava sıcaklarından nasibi aldı. Tektonik oluşumlu gölün büyük kısmında sular buharlaşırken, sadece tuz kaldı. 23.5 kilometre kare alana sahip olan ve suların çekilmesiyle adeta beyaza bürünen gölde, görsel şölen oluştu.

Tarihi İpek Yolu üzerinde de yer alan gölde oluşan kartpostallık görüntülerde dron ile görüntülendi.