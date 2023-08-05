Suyu gitti, tuzu kaldı

Kayseri'de bulunan Palas Tuzla Gölü'nde sıcak havaların etkisiyle gölün büyük bir bölümünde su buharlaşırken, geriye tuz kaldı. Bozkırın ortasında kalan beyaz gölde, görsel şölen oluştu.

PAYLAŞ
  • 05.08.2023 09:33
  • Güncelleme: 05.08.2023 10:00
Suyu gitti, tuzu kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bulunan Palas Tuzla Gölü’nde sıcak havaların etkisiyle gölün büyük bir bölümünde su buharlaşırken, geriye tuz kaldı. Bozkırın ortasında kalan beyaz gölde, görsel şölen oluştu.

Kent merkezine 60 kilometre mesafede bulunan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri sınırında yer alan Palas Tuzla Gölü, hava sıcaklarından nasibi aldı. Tektonik oluşumlu gölün büyük kısmında sular buharlaşırken, sadece tuz kaldı. 23.5 kilometre kare alana sahip olan ve suların çekilmesiyle adeta beyaza bürünen gölde, görsel şölen oluştu.

Tarihi İpek Yolu üzerinde de yer alan gölde oluşan kartpostallık görüntülerde dron ile görüntülendi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayıp üniversite öğrencisi Ahmet Enes Tekin'in cenazesi defnedildi

Kayıp üniversite öğrencisi Ahmet Enes Tekin’in cenazesi defnedildi

Felahiye'de 17'nci Sıtmapınar Şenliği düzenlenecek

Felahiye’de 17’nci Sıtmapınar Şenliği düzenlenecek

Melikgazi'den gece boyu temizlik mesaisi

Melikgazi'den gece boyu temizlik mesaisi

Belediye İşçilerinden Başkan Öztürk'e Zam Teşekkürü

Belediye İşçilerinden Başkan Öztürk'e Zam Teşekkürü

Başkan Palancıoğlu Çalışmaları Değerlendirdi

Başkan Palancıoğlu Çalışmaları Değerlendirdi

Milletvekili Cıngı'dan Gençlere Üniversite Tercih Tüyoları

Milletvekili Cıngı'dan Gençlere Üniversite Tercih Tüyoları

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maharetli Eller, Pazarı Bekler

Maharetli Eller, Pazarı Bekler

ERÜ Fen Fakültesi 2022-2023 Mezunlarını Verdi

ERÜ Fen Fakültesi 2022-2023 Mezunlarını Verdi

DAHA FAZLA
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 17. dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 17. dönem mezunlarını verdi

Suyu gitti, tuzu kaldı

Suyu gitti, tuzu kaldı

Talasgücü Belediyespor'da Berkay Öztuvan, imzayı attı

Talasgücü Belediyespor'da Berkay Öztuvan, imzayı attı

Otomobil takla attı, kadın sürücü yaralandı

Otomobil takla attı, kadın sürücü yaralandı

Hayriye Türksoy Hançer madalyayla döndü

Hayriye Türksoy Hançer madalyayla döndü